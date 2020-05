Ayons le courage d'être imparfait

Dans leur livre « Les 50 règles d’or de l’éducation positive », Bénédicte Péribère et Solenne Roland-Riché ont choisi comme règle numéro 1 « Oubliez le mythe du parent parfait ». Voici ce qu’elles écrivent :



« Rencontrer des difficultés, faire des erreurs ne nous empêcheront jamais d’être un parent formidable. Au contraire, un ‘’superparent’’ est celui qui fait des tas d’erreurs (comme nous tous), les assume, réessaie encore et toujours pour être un peu plus chaque jour le parent et l’adulte qu’il a envie d’être.

La compassion pour soi est essentielle pour avancer avec sérénité sur le chemin de la parentalité. »

Elles nous disent donc que les erreurs sont des opportunités d’apprentissage pour les parents comme pour les enfants. Montrons d’ailleurs l’exemple sur ce sujet !



En fait, il y a plein de façon d’être un « bon » parent : selon notre tempérament, celui de nos enfants, nos valeurs, notre environnement…. Alors oublions le mythe du parent parfait et commençons par regarder ce que nous faisons de bien : jouer avec nos enfants, leur préparer un goûter surprise, prendre un moment pour les écouter….



Il est également nécessaire de lâcher-prise. Dans le même livre, les auteures nous disent que « Souvent les parents craignent de passer à côté d’une solution miracle. Rassurez-vous, cette solution n’existe pas : ce qui marche avec l’aîné n’aide pas le second, ce qui fonctionne en hiver ne les aide plus au printemps. Ainsi va la vie de parents.

En arrêtant de courir après la perfection, en s’autorisant quotidiennement des erreurs, bref, en abandonnant le mythe du parent parfait, nous serons libérés d’une pression énorme que nous imposons à nous-même comme à nos enfants. Nos liens seront renforcés, notre connexion plus forte, les enfants moins stressés et l’ambiance familiale plus sereine. »

Fin de citation



Autre conseil : détachons-nous du regard des autres, des grands-parents, des voisins…. C’est une source de pression inutile. Choisissons ce qui est juste pour nous en fonction de notre culture, de notre histoire et de notre propre dynamique familiale.



Alors, comme le disait Ruldolph Dreikurs, psychiatre autrichien, "Ayons le courage d’être imparfait !"