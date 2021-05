Bien-être au travail : exigence piégeuse

On parle de bien-être au travail en management, en recrutement, en ressources humaines, on tient pour acquis cette idée que l'entreprise a pour objectif de mettre en place une stratégie dans ce domaine. Et pourtant, existe-t-il une définition satisfaisante du bien-être ? Peut-on le modéliser ? Les enjeux de cette question sont-ils vraiment prise en compte dans ces démarches ?