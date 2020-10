C'est de la folie !

Parlons un peu de cette expression qui nous dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Est-elle vraiment acceptable et peut-on l'adapter aussi facilement. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? Et finalement où se situe la folie ? L'image de l'entonnoir, qui remonte au Moyen-âge est encore très connue aujourd'hui. Que veut-elle dire?