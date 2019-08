C'est prouvé : le bonheur c'est les autres

"Et si le bonheur c'était les autres ?" Christophe Carré intitule ainsi son ouvrage (éd. Larousse), mettant à mal des théories d'Hobbes et de Sartre, pour qui "l'homme est un loup pour l'homme" ou "l'enfer c'est les autres". De fait, dans notre monde actuel, "la relation est souvent malmenée car on nous fait croire que le bonheur c'est l'avoir" - comme le dit la chanson d'Alain Souchon. Quel que soit le type de société dans lequel on vit, il semble que des fondamentaux restent, comme notre besoin d'interagir.



La gigantesque étude de Harvard sur le bonheur

Le bonheur et la satisfaction ont fait l'objet d'une gigantesque étude menée par la faculté de médecine de Harvard (Harvard Medical School). Elle a débuté en 1938 à Boston et, en 2015, le psychiatre Robert Waldinger, en a révélé les résultats. Après avoir observé le quotidien de près de 800 hommes, les avoir soumis à des questionnaires, des bilans sanguins, des scanners cérébraux, etc., le résultat est assez net. "On s'aperçoit que quels que soit les échantillons auxquels ils appartiennent, les gens les plus heureux sont ceux qui entretiennent des relations fortes et de qualité avec leur famille, leur conjoint et leurs amis", comment Christophe Carré.

Ces liens de qualité qui nous protègent

Des liens, étroits, forts et de qualité seraient aussi facteur de bonne santé. Il semble aussi que les bonnes relations protègent notre cerveau et contribuent à ralentir le déclin de la mémoire. "Les personnes qui sont le plus proches de leur famille, amis ou communauté sont plus heureuse et en meilleure santé. Vivre au milieu du conflit est très mauvais pour la santé", dit Robert Waldinger. Il dit aussi : "Ce n'est donc pas le niveau de cholestérol qui prédit la manière dont nous allons vieillir mais la qualité de nos relations."

