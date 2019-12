C’est quoi le bonheur ? Nous nous posons tous la question à des âges différents. Le bonheur aujourd’hui pour des adolescents est-il la même quête que pour la mère de famille, l’artisan, le chef d’entreprise, le migrant ? Est-ce que nous avons tous les mêmes chances d’accéder aux clés du bonheur ? Est-ce qu'il y a une recette du bonheur ? Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux ? Le bonheur est-il à vivre au présent ou un rêve d'avenir qui nous porte et nous emporte chaque jour plus loin ? Posons-nous la question en compagnie de nos invités : journalistes, philosophe, chercheurs.



C’est quoi le bonheur pour les jeunes d'aujourd'hui ?

Thomas, Eléonore, Axelle, Marie... Ils ont tous 16 ans ou 17 ans et ont répondu à cette question dans le numéro de décembre de Phosphore. Pour ces jeunes nés après l'an 2000, le bonheur est synonyme d'amitié, de maturité, d'expériences, d'amour, d'autonomie, de musique, d'ouverture au monde et aux autres.

Les jeunes ont soif de bonheur, ils le cherchent, ils le provoquent à temps et à contre-temps, parfois envers et contre leurs parents ou d'autres cadres que leur propose la société. Mais le bonheur est-il réservé à cette fièvre de la jeunesse qui se lance avec audace dans la vie ?



7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions

"C'est quoi le bonheur pour vous ?" Le bonheur a questionné plus d'un philosophe depuis l'origine de la philosophie, et même plus d'un homme, depuis l'origine de l'humanité. Penser le bonheur et le rechercher, peut-être est-ce la marque la plus profonde de notre humanité ?

Cette question, Julien Peron a été la poser tout autour du monde. Le réalisateur et producteur du film "C’est quoi le bonheur ?" a parcouru 800.000 km durant quatre ans, et a réalisé plus de 1.500 interviews. Il a sillonné notre planète seul, sans équipes de tournage, à la rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer les mystères du bonheur : philosophes, conférenciers, psychothérapeutes, éducateurs, écrivains, scientifiques, chercheurs, quidam, sportifs de haut niveau, handi-sportifs... Le tout dans un seul et même objectif : réveiller les consciences et semer des graines de bonheur ! Ce film aborde un nombre important de thématiques toutes liées au bonheur et nous met face à nos responsabilités et à nos choix.



Laboratoire du bonheur

En 2018, à l'université de Cergy, un laboratoire a ouvert ayant pour mission de valoriser le bien-être dans les écoles. Vaste mission ! Le labo cherche à développer des dispositifs du bonheur et a décerné un label. Laurent Jeannin, maître de conférences dans ce laboratoire, nous explique les méthodes et les raisons de ce laboratoire.