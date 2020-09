Ce moment où ma vie a basculé"

C’est à l’Age de 30 ans qu'il a connu l’histoire de sa vie. « Je ne me suis jamais vraiment accueilli pour ce que j’étais. Il fallait que je reste dans les clous. Aussi quand j’ai du passer l’oral de rattrapage du bac, la réaction paternelle a été vive »

Stéphane nous partage que :

"faire du mal, un bien » : soit on vit avec ça, soit on en fait une force

il nous dit qu’oser la rencontre aide à sortir des impasses dans lesquelles on peut etre tenté de s’enfermer

« tout est possible à ceux qui croient » à tout moment on peut devenir celui ou celle qu’on veut devenir à partir du moment ou on l’a décidé

Un mot a charpenté sa vie, c’est précisément le mot VIE ; on le retrouve dans EN VIE : depuis ce moment, il n’a cessé d’entreprendre sa vie