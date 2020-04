Ces amitiés qui nous transforment 2/2 Amour sublimé ou amour sublime ?

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

"L'amitié c'est un sentiment qui nous concerne tous, de notre plus jeune âge jusqu'à notre mort." Saverio Tomasella est l'auteur du livre "Ces amitiés qui nous transforment" (éd. Eyrolles).

"Je pense de plus en plus que l'amitié c'est de l'amour..."

ce que n'est pas l'amitié

À une époque où internet nous permet de compter par centaines les personnes avec qui on se dit "ami" sur les réseaux sociaux, il est sans doute nécessaire de préciser ce que n'est pas l'amitié : "Ce n'est pas la camaraderie, ce ne sont pas des relations ou des fréquentations mondaines." L'amitité est un sentiment, et comme tous les sentiments, elle nous transporte. Le psychanalyste insiste sur le caractère intense de cette relation : "Elle donne de l'énergie, fait vibrer, soutient, stimule."



LIBERTÉ, réciprocité, amitié

Qui dit amitié dit réciprocité et liberté. Les amis éprouvent l'un et l'autre "la possiblité de se confier, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on souhaite". Ce qu'il y a d'enthousiasmant et de porteur dans la relation d'amitié, c'est "le partage" et "la complémentarité". Et si on sent en confiance, c'est parce que les deux amis se sont choisis, en toute liberté.



Amour ou amitié, quelle différence ?

Quelle différence avec le sentiment amoureux ? "Je pense de plus en plus que l'amitié c'est de l'amour, mais il n'y a pas cette dimension de la vie à deux et de la sexualité qu'il y a dans la vie amoureuse." Saverio Tomasella considère que l'amitié est une forme d'amour. D'ailleurs il était courant à une époque de dire "j'aime mon ami", d'employer les termes du langage amoureux pour évoquer l'amitié. Sans doute en un temps où la liberté s'exerçait plus au sein de la relation d'amitié que dans la relation conjugale.

Émission diffusée en décembre 2018