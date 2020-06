Ces petits riens qui changent la vie

Que l'on soit dans un bureau, mère de famille ou étudiant, les emplois du temps sont souvent surchargés et nous pouvons rapidement nous retrouver à bout de souffle. Les jours passent et nous voilà enserrés dans une routine qui nous use. Le corps fatigué est en souffrance, le cœur déprime et ce sont toutes nos forces vives qui semblent avoir déserté. Nous vivons souvent comme des automates, et pourtant, il existe des clés toutes simples pour transformer en douceur notre quotidien. C'est le thème d'un livre "Ces petits rien qui changent la vie" (éd. Albin Michel) d'Anne-Marie Filliozat et Gérard Guasch. Il est question de petits changements à opérer pour nous permettre une meilleure qualité de vie.

il est bon de changer ses habitudes

"Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude", dit le poète Pablo Neruda. On a tout intérêt à ne pas se laisser enfermer dans ses habitudes : le changement est synonyme de croissance, mais aussi de "motivation", "d'ouverture" et de "renouveau du goût de la vie", note Anne-Marie Filliozat.

Quand sait-on que l'on doit changer ? "Quand notre quotidien n'est plus suffisament nourri de plaisir, quand on devient enfermé dans un sentiment de lassitude, dit la psychanalyste, il est normal d'avoir des hauts et des bas mais il n'est pas normal et souhaitable de rester dans un état de souffrance, physique ou psychique."

Ce qui nous empêche de changer

Quand vient la rentrée ou la nouvelle année, on formule de bonnes résolutions dont on sait parfois sans se l'avouer qu'on ne les tiendra pas. Pourquoi est-ce si difficile de changer d'habitudes ? Anne-Marie Filliozat a identifié ce qu'elle nomme les "freins inconscients" : les fausses certitudes, les fausses croyances et les peurs.



Les fausses certitudes que l'on a sur soi-même nous poussent à croire que l'on a pas assez de force ni de courage, ou que l'on manque de persévérance. "On a un gendarme intérieur qui est en fait l'intégration des interdits de l'enfance et qui nous dévalorise." Les fausses croyances, c'est ce qui nous convainc par exemple que faire du sport ne changera pas notre vie, que les régimes ne servent à rien... La peur est le frein le plus puissant : peur de l'échec, du changement, de l'inconnu. "Dès qu'on change d'habitude on prend un petit risque parce qu'on innove, dès qu'on sort des sentiers battus, il faut explorer, ça peut nous faire un peu peur."

changer ses habitudes : par quoi on commence ?

De quoi a-t-on réellement besoin ? Il est essentiel d'apprendre à identifier et nommer ses véritables besoins, recommande la thérapeute. Qu'il s'agisse des besoins corporels - manger, boire, dormir, etc. - que des besoins d'ordre affectif, culturel et spirituel. "Si un de ces besoins n'est pas satisfait, nous sommes dans un état de stress."

Avant de décider de changer quelque chose à sa vie, cela aide de prendre conscience de ce qui nous nourrit. "Quand nous avons un sentiment de malaise dans notre vie, ou des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychiques, cela veut dire que certains de nos besoins ne sont pas suffisamment satisfaits."

Émission d'archive diffusée en avril 2013