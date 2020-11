Changer de vie pour rester aligné

On ressent toujours un certain plaisir à imaginer une autre existence. Mais pour certains, changer de vie devient une urgence, tant leur environnement professionnel ou familial ne correspond pas ou plus à leurs valeurs.

Changer de vie, pourquoi et comment ? On en parle avec Jean-Luc Bernaud, Professeur des Universités en Psychologie et président de l'Association Française de Psychologie Existentielle.