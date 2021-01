Charlotte face à une malformation

charlotte a témoigné de la force du lien pour reconnaitre sa fragilité; elle s'est ouverte au mystère de la souffrance

Elle nous témoigne aussi que:

On a besoin de temps pour accepter sa propre vulnérabilité ; mais une fois cette étape franchie, elle s'est sentie de nouveau exister pleinement

Meme quand on est par terre, terrassé par le découragement et la douleur, on peut se sentir à la hauteur de la situation : pour cela, savoir accepter et exprimer sa faiblesse aux autres,l'a renforcée. Les propos de Saint Paul « j’accepte de grand cœur » prennent tous leur sens

Savoir exprimer et partager sa vulnérabilité met en lien: En nommant son JE aux autres, ce sont deux sujets qui se rencontrent et non plus un sujet face à un handicapé, choséifié en quelque sorte. Il y a là un vrai potentiel de vie