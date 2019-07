Chercheurs de sens - 9 août 2019 à 11:55

Sophie BOUQUEREL Sophie BOUQUEREL est somato-psychopédagogue, facilitatrice en méditation et chargée de cours à l’université. Elle propose un espace de travail pluridisciplinaire (philosophique, artistique et somatique) qui prend soin de l’essentiel et s’appuie sur les lois du vivant. Son approche valorise la place centrale de l’intériorité vécue dans le rapport à la décision et à l’action. Le corps est alors considéré comme un allié précieux et porteur d’informations inédites. Elle est co-fondatrice de l’événement Corps et Humanité et chercheuse associée dans le cadre du projet Le Grand Secret du Lien. Elle intervient aujourd’hui auprès de la Comédie Française et de l'Université Catholique de Lyon et accorde une place toute particulière à l’accompagnement des artistes et de toute personne souhaitant porter au monde une parole singulière. ​ ​ Sophie BOUQUEREL est somato-psychopédagogue, facilitatrice en méditation et chargée de cours à l’université. Elle propose un espace de travail pluridisciplinaire (philosophique, artistique et somatique) qui prend soin de l’essentiel et s’appuie sur les lois du vivant. Son approche valorise la place centrale de l’intériorité vécue dans le rapport à la décision et à l’action. Le corps est alors considéré comme un allié précieux et porteur d’informations inédites. Elle est co-fondatrice de l’événement Corps et Humanité et chercheuse associée dans le cadre du projet Le Grand Secret du Lien. Elle intervient aujourd’hui auprès de la Comédie Française et de l'Université Catholique de Lyon et accorde une place toute particulière à l’accompagnement des artistes et de toute personne souhaitant porter au monde une parole singulière. ​ ​

Henri PEROUZE Henri PEROUZE est ... auteur de « Subir ou agir ? » Éditions HP, 2014 / co-auteur de "Conduire un projet dans les services", Éditions Chronique sociale, 1996 ... psychosociologue, conférencier, PDG de Pérouze-conseil SA (1981-2013) ... organisateur de rencontres culturelles dans le nord Drôme depuis 15 ans (causerie, spectacles) ... citoyen militant engagé dans plusieurs mouvements, ... co-fondateur de l’association CPP -Chrétiens et Pic de pétrole (2007-2017) ... membre du collectif d'accueil des réfugiés en nord-Drôme Henri PEROUZE est ... auteur de « Subir ou agir ? » Éditions HP, 2014 / co-auteur de "Conduire un projet dans les services", Éditions Chronique sociale, 1996 ... psychosociologue, conférencier, PDG de Pérouze-conseil SA (1981-2013) ... organisateur de rencontres culturelles dans le nord Drôme depuis 15 ans (causerie, spectacles) ... citoyen militant engagé dans plusieurs mouvements, ... co-fondateur de l’association CPP -Chrétiens et Pic de pétrole (2007-2017) ... membre du collectif d'accueil des réfugiés en nord-Drôme

Christophe CARRE Christophe Carré est Médiateur-facilitateur, auteur et conférencier. Il vient de publier "Et si le bonheur c'était les autres ?" aux éditions Larousse http://communication-consciente.com/ Les derniers ouvrages parus de Christophe Carré Et si le bonheur c'était les autres ? Sortir des conflits: Le conflit, c'est la vie ! Découvrez comment communiquer sans violence et grandir dans le conflit. 50 exercices pour résoudre les conflits sans violence Aimer sans violence: Les clés de l'amour apaisé. La manipulation au quotidien: La repérer, la déjouer et en faire bon usage Obtenir sans punir Bienveillant avec soi-même, Pouvoir compter sur soi Agir pour ne plus subir : Délogez la victime qui sommeille en vous Animer un groupe. Leadership, communication et résolution de conflits. Manuel de manipulation à l'usage des gentils, l'art de l'élégance relationnelle L'auto-manipulation, comment ne plus faire soi-même son propre malheur Christophe Carré est Médiateur-facilitateur, auteur et conférencier. Il vient de publier "Et si le bonheur c'était les autres ?" aux éditions Larousse http://communication-consciente.com/ Les derniers ouvrages parus de Christophe Carré Et si le bonheur c'était les autres ? Sortir des conflits: Le conflit, c'est la vie ! Découvrez comment communiquer sans violence et grandir dans le conflit. 50 exercices pour résoudre les conflits sans violence Aimer sans violence: Les clés de l'amour apaisé. La manipulation au quotidien: La repérer, la déjouer et en faire bon usage Obtenir sans punir Bienveillant avec soi-même, Pouvoir compter sur soi Agir pour ne plus subir : Délogez la victime qui sommeille en vous Animer un groupe. Leadership, communication et résolution de conflits. Manuel de manipulation à l'usage des gentils, l'art de l'élégance relationnelle L'auto-manipulation, comment ne plus faire soi-même son propre malheur

Michel CLAIRE

Marlène CHUILON > Naturopathe & olfactotérapeute Semeuse de graines, j'aime à accompagner vers plus d'autonomie santé et bien-être. Comprendre l'individu dans sa globalité permet en premier lieu d'assainir le terrain pour venir ensuite l'enrichir afin de rendre optimal le semi... Viens ensuite le temps des récoltes... > Créatrice de L'Atelier des Sens lieu de regroupement de thérapeutes à Livron-sur-Drôme où je reçois en consultation tous les vendredis et un mercredi par mois. > Intervenante séniors en olfactothérapie Ouvrir une fenêtre sensorielle vers des réminiscences, une régulation émotionnelle, plus de lien social et un maintien de l'autonomie. > Intervenante scolaire en éducation à la santé Emmener les enfants vers une conscience globale, alimentation, respiration, sommeil, 5 sens, mémoires et apprentissage... > Formatrice professionnelle Initiation à l'olfactothérapie : Objectif : acquérir la méthode et les outils pour être en mesure de proposition d'ateliers olfactifs au quotidien. Public visé : le personnel accompagnant en place dans les structures d'accueil d'un public sédentaire(animatrices, aides soignantes, infirmière...) Type de structure : EHPAD, maison de convalescence ou de rééducation, hôpitaux, IME... Site internet : www.naturopathe-livron-drome.fr > Naturopathe & olfactotérapeute Semeuse de graines, j'aime à accompagner vers plus d'autonomie santé et bien-être. Comprendre l'individu dans sa globalité permet en premier lieu d'assainir le terrain pour venir ensuite l'enrichir afin de rendre optimal le semi... Viens ensuite le temps des récoltes... > Créatrice de L'Atelier des Sens lieu de regroupement de thérapeutes à Livron-sur-Drôme où je reçois en consultation tous les vendredis et un mercredi par mois. > Intervenante séniors en olfactothérapie Ouvrir une fenêtre sensorielle vers des réminiscences, une régulation émotionnelle, plus de lien social et un maintien de l'autonomie. > Intervenante scolaire en éducation à la santé Emmener les enfants vers une conscience globale, alimentation, respiration, sommeil, 5 sens, mémoires et apprentissage... > Formatrice professionnelle Initiation à l'olfactothérapie : Objectif : acquérir la méthode et les outils pour être en mesure de proposition d'ateliers olfactifs au quotidien. Public visé : le personnel accompagnant en place dans les structures d'accueil d'un public sédentaire(animatrices, aides soignantes, infirmière...) Type de structure : EHPAD, maison de convalescence ou de rééducation, hôpitaux, IME... Site internet : www.naturopathe-livron-drome.fr