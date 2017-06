Comment aider bÃ©bÃ© Ã  faire ses nuits

Passer des journées et des nuits à tenter vainement de faire endormir son bébé, une épreuve pour beaucoup de jeunes parents. Ave la fatigue vient le manque de patience et le stress. Comment favoriser le sommeil de son enfant? Que fait en cas de réveils fréquents au cours de la nuit? À partir de quand parle-t-on de troubles du sommeil? Pour venir en aide aux parents, Stephan Valentin a oublié "Mon bébé fait enfin ses nuits... et moi aussi!" (éd. La Source Vive).



le rythme naturel de l'enfant

On dit qu'un enfant fait ses nuits quand il dort six à huit heures d'affilée. Un rythme naturel que les parents ont parfois du mal à respecter. Car s'il s'endort à 20h et se réveille à quatre heures du matin, c'est le rythme des adultes qui en est perturbé. Stephan Valentin rappelle cependant qu'il "faut s'adapter aux besoins biologiques de l'enfant".



Troubles du sommeil, pas avant 6 mois

Ce sont souvent les parents ou l'entourage qui souffrent le plus des troubles du sommeil de l'enfant. Avant ses six mois, il est normal d'un bébé se réveille la nuit.



Et le cododo?

Si le co-dormir peut déranger dans notre culture, Stephan Valentin affirme que cela ne fait "que du bien" à l'enfant. Mais il avertit: il ne faut pas dormir avec son enfant avant ses trois mois, pour éviter le risque de mort subite du nourrisson. Il ne faut pas non plus placer le bébé entre ses deux parents. "Le cododo développe le sentiment de sécurité et d'attachement parents-enfant." Mais ce n'est pas une obligation!