Comment aider les dys ?

"Dys" pour dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie ou trouble de l'attention... Les "dys" sont des troubles cognitifs. Ils concernent 6 à 8% de la population. 40% des personnes concernées cumulent plusieurs de ces troubles. Parce qu'il y a là un enjeu éducatif majeur, il est nécessaire d'en parler. Et une fois le diagnostic posé, d'expliquer à la personne qui en souffre en quoi cela consiste. C'est pourquoi Christophe Chauché témoigne de ce qu'il vit. Il est lui-même dyslexique, dysphasique et dyspraxique. Et a coordonné la publication de l'ouvrage "Aide aux Dys" (éd. Tom Pousse).



qui pour diagnostiquer les dys?

Neuropsychologue, ergothérapeute... vers qui se tourner? Quand on voit que son enfant a des troubles du langage ou des difficultés à lire et écrire, bien souvent, ce qui manque aux parents c'est de savoir quel spécialiste consulter. "Les parents d'aujourd'hui décrivent un véritable parcours du combattant", explique Magali Feige.



Se faire aider

Comment reconnaître les premiers signes? Comment aider une personne dys? En France, il existe deux associations qui viennent en aide aux parents d'enfants dys, L'Apeda (Association française de parents d’enfants et d’adultes en difficulté d’apprentissage du langage écrit et oral) et l'Association Avenir dysphasie France.



Une appli pous les dys

L'application Aidodys a été conçue pour aider les dys à la lecture.