Comment apprivoiser son stress au travail avec la Méthode Vittoz ? C'est la question que nous abordons avec Patrick Bobichon, ingénieur de formation et praticien de la Méthode Vittoz.

Il existe un écart de plus en plus important entre l'importance du travail dans nos sociétés pour construire son identité, trouver sa place, gagner sa vie et financer ses rêves. Un malaise grandissant agite le monde du travail actuel.

Solitude, stress et souffrance qui s’accompagnent souvent d’une perte de sens semblent devenir le lot quotidien d’un grand nombre de salariés. Ce mal-être au sein du monde du travail produit des tensions et des contradictions vécues par les individus au sein des organisations du travail, tensions ressenties dans les esprits et dans les corps.

Une nouvelle loi depuis 2008 en France, donne une obligation légale pour les employeurs de prendre en compte les risques psycho-sociaux (ensemble de pathologies liées au mal-être au travail) et de promouvoir le bien-être et la santé des salariés dans les organisations.

A partir des premières découvertes sur le principe adaptatif du stress, la notion de stress s’est élargie, à tout ce qui demande à l’appareil psychique un effort et un travail d’adaptation. Or, des études récentes montrent que dans 90% des situations de stress vécu, aucune cause réelle externe n'est avérée et que les mécanismes se déclenchent par nos réactions internes inconscientes avec notre interprétation des événements suivant notre passé et notre histoire personnelle.

La méthode Vittoz est une approche psychocorporelle basée sur la redécouverte de nos cinq sens, l’accueil de nos sensations, la conscience de nos actes, dans l’ici et maintenant. Il s’agit d’une approche de pleine conscience intégrée au quotidien. Les recherches scientifiques menées depuis 7 ans par le Laboratoire de Psychologie de Grenoble et la chercheuse Rebecca Shankland sur la méthode Vittoz à travers le programme FOVEA (Flexibilité, Ouverture, basée sur la Méthode Vittoz, pour renforcer l’Expérience Attentive) ont permis de mettre en évidence des effets de la méthode sur la réduction du stress, l’amélioration du bien-être, des capacités de concentration, de mémorisation et de coopération.

Avec la méthode Vittoz, en développant son attention dans l’instant présent, nous allons apprendre à sortir de nos réactions inconscientes (en lien avec notre passé et notre histoire) pour aller vers plus de réponses conscientes, en lien avec la situation réelle vécue. Les pratiques intégrées du Vittoz développent la simplicité, la souplesse et la sincérité (les 3 S du Vittoz), comme des réponses ajustées et efficaces aux 3 S du travail : solitude, stress et souffrance.

Patrick Bobichon, ingénieur de formation et praticien de la Méthode Vittoz, aborde de nombreuses situations de stress de la vie professionnelle avec des propositions de pratiques Vittoz pour retrouver plus de calme et de sérénité : Démarrage de la journée, les réunions, les prises de parole, les temps de pause ou de déjeuner, lors d'un conflit, si je veux changer de travail, gérer le trop, phase d’accélération, éviter le burnout.