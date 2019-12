Comment cultiver sa patience?

Qui ne s’est jamais énervé en attendant le bus qui n’arrive pas, le médecin qui vous prend avec une demi heure de retard ou encore la vidéo qui met cent ans à se télécharger. Et si au lieu de bouillir on mettait à profit ce temps d’attente pour en faire un moment positif ?



un guide pour apprendre la patience

Floréal Sotto, sociologue de formation travaille dans une association de lutte contre les discriminations. Elle pratique aussi des activités artistiques. Elle signe aujourd’hui "50 super activités pour cultiver la patience en toutes circonstances" (éd. Jouvence), un guide pour apprendre à tirer quelque chose de positif de ces moments d’attente. L’idée de ce livre lui est venue car elle en avait marre d’attendre des textos. Les éditions jouvence lui ont proposé d’élargir son sujet.

Floréal Sotto a découvert la patience lors d’une journée particulièrement difficile, alors que le métro s’était bloqué. Alors qu’elle sentait de l’énervement, elle a décidé de ne pas se plaindre pendant tout ce moment, ce qui lui a permis de beaucoup mieux vivre son attente et de faire preuve de recul. Une astuce pour tempérer l'accélération globale de notre société et l'immédiateté des nouvelles technologies qui nous poussent à vouloir systématiquement mettre notre temps à profit.



Patience ou attente ?

Floréal Sotto distingue la patience et l’attente. L’attente c’est ce qui se passe entre un moment A et un moment B, qui peut être agréable ou pénible. La patience serait une attente réussie. Aujourd’hui, la plupart des gens qui patientent ont le réflexe de sortir leur téléphone. Une solution de « soulagement » qui peut avoir pour effet pervers de nous rendre moins créatifs.



la respiration, pour ralentir nos pensées

Premier points pour une attente constructive : la respiration, qui est la base de toute technique de méditation et qui va nous permettre de ralentir nos pensées. Autre technique pour mieux attendre : observer, développer son sens de l’observation et l’écoute. « Le monde extérieur regorge de choses absolument passionnantes ». Troisième conseil : il est important de «dézoomer » et se rappeler que notre situation individuelle reste marginale par rapport à l’échelle de notre vie. Et enfin, il faut cultiver un rire intérieur et essayer de prendre moins au sérieux la situation que l’on traverse.