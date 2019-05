Comment faire le bon choix ? 2/2 Scruter le critère de la joie

"Faire des choix, la question pose beaucoup de problèmes à plein de gens, peut-être parce qu'on est dans un monde très complexe et qu'il y a beaucoup plus de possibles." Selon Françoise Keller, formatrice en CNV, faire des choix est de plus en plus difficile pour nos contemporains. Or "notre vie est tissée des choix qu'on fait". Comment résoudre l'impossible équation, faire des choix et rester libre ?



Des choix à tout moment de notre vie

Qu'est-ce que je fais à manger ce soir ? Est-ce que je pars en week-end avec untel ? Est-ce que je participe à cette réunion ? Certains choix semblent difficiles même si les conséquences s'avèrent anodines. Parfois ces petits choix renvoient à d'autres, plus lourds de conséquence, comme changer de travail, déménager, s'engager dans le mariage ou quitter son conjoint.

Du lever au coucher, on passe notre temps à faire des choix, parfois inconsciemment : comment je me déplace, comment je me nourris, comment je parle à mes proches... Des choix qui ne sont pas sans importance. Françoise Keller recommande d'ailleurs de les "requestionner".



Quand on a du mal à assumer

"Je n'ai pas le choix", "je suis obligé", "je ne peux pas faire autrement"... Autant d'expressions dont Françoise Keller note qu'elles reviennent souvent, particulièrement dans le monde du travail. Des expressions qui soulignent une volonté de rejeter la responsabilité sur la direction, l'entreprise, le marché, les conditions de travail, la législation, etc.

Et qui relèvent du déni de responsabilité, d'après la formule de Marshall Rosenberg (1934-2015). Le psychologue américain avait beaucoup travaillé sur la Shoah et s'est notamment inspiré d'Hannah Arendt. "Tous ses travaux ont montré que l'un des langages qui a permis la Shoah c'est ce que l'on appelle le langage administratif." C'est-à-dire : quand le poids de la responsabilité est trop grand, on se contente d'exécuter les ordres.

Quand on est en désaccord avec la finalité de son entreprise, qu'on n'apprécie pas ses valeurs : faut-il partir ou rester ? Ce que Françoise Keller propose c'est de mettre des mots sur les différents choix possibles : est-ce que je préfère vivre en étant aligné avec mes valeurs ? Est-ce que je préfère préserver ma sécurité ? Il y aura un inévitable travail de discernement à faire, qui devra aboutir à un choix, et si l'on reste, avoir conscience de ce pourquoi on le fait.



Faire un choix, Répondre à un besoin

Qu'est-ce qui me meut profondément ? Parfois on est tiraillés par des désirs opposés, tout semble confus et le choix d'autant plus impossible à faire. Or, nous dit Françoise Keller, "il y a un endroit où nos besoins ne sont jamais contradictoires". Et si l'on fait l'effort de "descendre suffisamment profond en soi", on arrive à cet "endroit où on a suffisamment de créativité pour prendre soin de l'ensemble des besoins".

Ainsi, quand on se pose la question de rester ou non avec son conjoint, par exemple, sans doute exprime-t-on un besoin d'autonomie, de tendresse, de respect, ou encore d'intégrité, d'estime de soi, de confiance en soi. On pourra se rendre compte alors que les choix qui se proposent à nous se posent différemment.