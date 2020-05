Comment l'ours a perdu sa queue

Une jolie légende du Nord raconte comment l'ours, qui était trop

confiant, a perdu sa jolie queue. Cet animal, honoré et craint depuis la

préhistoire, considéré en Europe comme le roi des animaux jusqu'au

Moyen-âge et devenu la peluche préférée des enfants. Il n'est plus le

roi des animaux pour les adultes mais le confident des petits garçons et

des petites filles.