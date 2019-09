Comment mieux prévenir le suicide?

INTERVENEZ EN DIRECT ! Posez vos questions ou témoignez en direct pendant l’émission au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse letempsdeledire@rcf.fr.

Le 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Chaque année en France, 10.000 personnes mettent fin à leur jours : un taux de suicide parmi les plus élevés des pays européens. Parfois encore tabou pour les familles qui y sont confrontés, ce fléau touche toutes les catégories sociales et toutes les générations.

Le suicide reste aussi l'un des impensés les plus prégnants de nos sociétés contemporaines. Albert Camus avait déclaré dans "Le Mythe de Sisyphque" (1942) que le suicide était "le seul problème philosophique vraiment sérieux". Ce problème, il s’agit d’accepter de le regarder en face, de s’y confronter, non seulement intellectuellement mais aussi par toute notre sensibilité non pas tant pour donner un sens à l’absurde que pour mieux prévenir un acte qui reste pour les familles et plus l’ensemble de la société une tragédie.