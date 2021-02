Communication non violente, Indivision & guide être parHANDs

Chronique Nathalie Jacquot :

Nathalie Jacquot reçoit Isabelle Capi, formatrice en communication non violente, pour travailler cette semaine sur une situation entre adultes : la femme demande a son mari d'aller chercher les enfants à l'école alors qu'il était prévu qu'elle s'occupe de cette tâche pour qu'il sorte courir avec un ami. Comment désamorcer ce genre de situation voué à l'échauffement de ton ?"

Chronique Notaires : Comment sortir d'une indivisions ?

Dans cette nouvelle chronique des notaires, Gabriel Nallet nous donne les différentes pistes pour se sortir d'une indivision qui n'en finit pas pour cause de problèmes de communication entre les tiers.

Idée positive :

Le guide Être parHANDs, le 1er guide sur la parentalité des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Musique : Ode to my family - The Cranberries (No need to argue 1994)