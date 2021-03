Compliment, assurance et parentalité dans vos midis en famille avec vous !

- Chronique Nathalie Jacquot : A quoi servent les compliments ?

Alors que la journée mondiale du compliment avait lieu ce lundi 1er mars, Nathalie Jacquot ce demande, cette semaine, à quoi servent les compliments...

- Chronique Notaire : L'assurance décès invalidité en cas de prêt.

Gabriel Nallet nous parle de l'assurance décès invalidité qui faut fournir quasi systématiquement à la banque en cas de prêt. Il nous explique comment cela fonctionne et nous met au courant d'une nouveauté en la matière : depuis 2018, il est possible de changer d'assurance et ainsi de revenir sur les termes du prêt avec la banque.

- Les propositions pour les familles avec la Cité de la CAF de Grenoble.