Confiance, estime de soi, autorité : des liens à (re)penser

Que ce soit dans le domaine du management, de l'éducation ou de toute forme de relation, les questions d'estime de soi, de confiance en soi comme de confiance réciproque, mais aussi d'autorité et de légitimité semblent peser lourd dans la quête d'une vie satisafaisante. Si on essayait d'y voir plus clair et d'interroger ces notions ?