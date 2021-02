Couple (2) : les compromis sont-ils inévitables?

On ne se marie pas avec une personne qui nous ressemble en tout point,

et pour qu’une union dure, il faut dialoguer, se comprendre, se mettre à la place de l’autre et parfois céder,

et laisser la place à tous ces petits mots qui ont une connotation un peu négative et heurtent notre égo, concessions, renoncements, compromis.

Sont-ils inévitables dans une vie de couple?

C'est le thème de cette émission!