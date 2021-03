Couple (4) : le pardon, un défi pour le couple ?

Le pardon est toujours une démarche difficile et douloureuse tant elle touche à ce qu'il y a de plus profond et de plus sensible au cœur de chacun.



Quelle est la place du pardon au sein du couple? Peut-on tout pardonner?



On en parle avec le père Jean-Francois Noel, prêtre à Istres et psychanalyste à Aix en Provence.