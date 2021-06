Dans le tourbillon de la vie

Toute dernière émission de la pat'philo. Retour sur 3 saisons d'émission et sur l'ambition de ce projet hebdomadaire. Conseil de lecture pour cet été avec 3 livres qui veulent donner à penser la crise sanitaire : 1/ Faire Face, coécrit par Martin Steffens et Pierre Dulau. 2/ Où suis-je ? Leçons de confinement à l’usage des terrestres par Bruno Latour. Et enfin, je vous propose Un trop humain virus par Jean-Luc Nancy