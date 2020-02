De quoi ai je vraiment besoin pour mon bébé?

Aujourd'hui Clémence se sent submergée par la foule de choses à acheter à l'arrivée du bébé.

Isabelle de Préville, psychologue et directrice de la Tilma à Vannes, la rassure. A part une poussette, un siège auto, un lit et un porte bébé...Seuls son coeur, ses seins et ses bras seront nécessaires. Et ça ne s'achète pas!