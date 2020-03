Débat sur quelques sujets de Bioéthique

Avec 5 élèves en terminale BacPro "Accompagnement, Soin et Service à la

Personne" à St Anne et leur professeur, nous parlons de trois sujets de

bioéthique que les élèves abordent cette année en cours d'éducation

civique et morale : la Gestation pour autrui (GPA), l'euthanasie et le

transhumanisme. Comment cela résonne-t-il avec leur formation et dans

leur vie, c'est ce que nous découvrons.