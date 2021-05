Demain est à imaginer !

Christophe Carré nous propose une nouvelle chronique chercheur de sens. Il est auteur, médiateur et conférencier. Il a publié une vingtaine d’ouvrages parmi lesquels « Et si le bonheur c’était les autres ? » aux Éditions Larousse. Un nouvel ouvrage de Christophe est attendu pour juin, il s’intitule « 50 exercices pour ne plus être manipulé », aux éditions Eyrolles.