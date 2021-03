Des ateliers d'arts plastiques pour se sentir bien

On s'intéresse aujourd'hui à l'atelier Passerelle proposé depuis 9 ans par la ville de Châteauroux. Tous les mardis après-midi la création artistique est à l'honneur, l'occasion de s'exprimer pleinement et sans jugement.

Aujourd'hui le lieu porte bien son nom : il est à la croisé de la santé et du social pour éviter l'isolement.