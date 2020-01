Des évènements forts toute l'année au Lycée Notre Dame de la Galaure.

Charles, Augustin, Gabrielle et Tatiana , élèves en 1ère, nous racontent les grands temps forts qui rythment leur scolarité et renforcent leur lien et leur foi : la venue du Père Dauchez et la découverte de son travail auprès des enfants de Manille, mais aussi les pèlerinages à Lourdes ou la grande fête du 8 décembre, temps fort de tous les foyers de charité. Ils sont accompagnés par Marie Jo Fruniac, coordinatrice en pastorale.