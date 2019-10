Des vêtements pour s'habiller... mais pas seulement !

Entre les "J'ai plus rien à me mettre", les "Je voudrais le même jean's que Lola" et les "Tu ne vas quand même pas sortir dans cette tenue", nos relations aux vêtements ne sont pas complétement libres et objectives. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière la fonction de se vêtir ? Un échange entre Cécile de Vitton et Karine Triot, Conseillère Conjugale et Familiale à l'Association Plus Belle Ma Vie.