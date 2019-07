Sans émotion, pas de vie ! Les émotions sont sources d’énergie, elles nous mettent en mouvement, elles peuvent alors être un formidable moteur, un véritable levier ou au contraire venir nous bloquer et être un terrible frein. Développer l’intelligence émotionnelle va nous aider à mieux comprendre nos émotions et à sortir de leur emprise afin d’adapter nos comportements plus efficacement.