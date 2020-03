Didier Croonenberghs

Le frère Didier Croonenberghs est né le 4 juillet 1978 à Namur. Après des études de Droit et de philosophie à l’Université Catholique de Louvain-la-neuve, il entre dans l'Ordre en 2002 et fait son noviciat à Strasbourg. Ensuite, il étudie les Sciences Religieuses à Louvain-la-neuve et la Théologie à Oxford et obtient son diplôme MA en 2008. Depuis 2008, le frère Didier donne des sessions d’exégèse du Nouveau Testament aux novices et étudiants dominicains à Kigali et Bujumbura, de même que des retraites de rhétoriciens. En 2013, il est nommé responsable pastoral et liturgique des messes radio (sur la Première) et télévisées (sur la Deux et France 2). Il est prédicateur pour « le Jour du Seigneur » et directeur de CathoBel depuis juillet 2014.