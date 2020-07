Dr. Serge Marquis, cet ego qui nous enferme (1/2)

À notre époque, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception de ce qui menace la survie et la perception de ce qui menace l'ego. Sous l'effet des hormones du stress nous sommes prêts à défendre farouchement notre ego, comme s'il en allait de notre survie. Ce dont nous alerte le Dr. Serge Marquis. Après le succès de "On est foutu on pense trop!" (éd. La Martinière), il publie "Le jour où je me suis aimé pour de vrai".



"L'ego veut toujours être unique, spécial, différent"

dire stop aux "pourquoi moi ?"

Avec humour, le Dr. Serge Marquis compare l'ego à un hamster, qu'il appelle "Pensouillard le hamster". Celui qui fait constamment tourner la petite roue dans sa cage ressemble à cette petite musique dans notre tête, qui ne s'arrête jamais. Pourquoi moi ? Pourquoi ne suis-je pas premier ? Pourquoi on ne fait pas attention à moi ? La petite voix de notre ego ne s'arrête jamais !

Cet ego qui nous accapare

Le problème avec l'ego c'est qu'il nous accapare et nous empêche d'être dans le moment présent. "On est toujours en train de surveiller les commentaires négatifs émis à propos du travail que l'on fait, des opinions qu'on émet, de notre apparence." Or "le spectacle de la vie est dans le présent", explique le médecin spécialiste du stress. Et c'est aussi dans le moment présent que l'on découvre "sa nature profonde" - dans la présence à soi et aux autres.

Une présence attentive aux autres et à son moi profond

Qui ne s'est jamais senti vexé par une remarque négative sur le vêtement que l'on porte? "On s'identifie à toutes sortes de choses constamment chaque jour, notamment à ce que nous possédons." Et l'ego a cette fâcheuse tendance à vouloir "toujours être unique, spécial, différent" : il nous pousse à sans cesse nous comparer aux autres. Là où "l'ego nous empêche d'être liés", accorder "une présence attentive" à l'autre et au monde nous fait grandir et développer nos talents.

Entretien réalisé en juin 2017