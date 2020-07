Dr. Serge Marquis, cet ego qui nous enferme (2/2)

Dans notre société néolibérale, du "personal branding" où il faut se vendre au travail aussi bien que sur les réseaux sociaux, tout semble nous encourager à déployer notre ego. L'ego, cette petite voix toujours insatisfaite, toujours inquiète, qui nous fait constamment nous préoccuper de nous-mêmes et toujours nous demander : "et moi ?". Après le succès de "On est foutu on pense trop!" (éd. La Martinière), le Dr Serge Marquis publie "Le jour où je me suis aimé pour de vrai". Un roman qui "soigne l'égo", nous dit-il. Où, avec pédagogie et humour, il nous montre comment l'ego ne nous résume pas. Et qu'à défaut de savoir le faire disparaître, on peut apprendre à l'apaiser.



"Nous ne sommes pas notre emploi, nous sommes bien plus que ça!"

On ne peut pas tuer son ego

"L'ego veut toujours être unique, spécial, différent", dit Serge Marquis et c'est ce mécanisme-là qui empêche d'aller vers l'autre ou de se découvrir soi-même. Aussi, si "on ne peut pas tuer son ego", prévient le médecin, "la seule que l'on peut faire c'est d'en découvrir la présence en nous".

Et, surtout, se dire qu'il n'est pas ce que nous sommes. "Je suis devenu un déchet social", a dit un jour une patiente au Dr Marquis après avoir été renvoyée de son entreprise. Le travail fait partie de ce que le médecin appelle "pelures identitaires": ces identités que l'on se construit au long de notre vie et qui pourtant ne nous définissent pas. "Nous ne sommes pas notre emploi, nous sommes bien plus que ça !"

retrouver L'esprit d'enfance

Si on observe les enfants, leur façon immédiate et spontanée de s'émerveiller, d'être connectés à l'invisible, on comprend ce qu'est une vie où l'égo est "apaisé". "Apaiser son ego c'est entrer dans la lumière, dans l'amour." Or, même à l'âge adulte on peut apaiser son ego, nous explique Serge Marquis, il suffit "d'entrer en relation avec son activité", d'"observer les mouvements à l'intérieur de nous". De prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, de voir, de toucher, de sentir.

ne plus être accaparé par son ego

"Si, pendant que quelqu'un me parle, je suis en train de commenter ses propos je ne peux plus entendre ce qu'il me dit." C'est limpide et fondamental, notre attention "ne peut pas être à deux endroits en même temps". Avec cette simple remarque, Serge Marquis nous interpelle: écoute-t-on vraiment l'autre quand il nous parle ? Si je suis accaparé par mon ego, je ne peux plus être ni dans le moment présent ni dans la relation à l'autre. Mais y arriver est "le travail de toute une vie et de chaque instant nous dit le médecin. "Il ne faut pas se décourager !"

Il propose un exercice d'entraînement à faire chaque jour, à chaque instant : inspirer et compter jusqu'à cinq. Alors "mon attention n'est pas accaparée par le jugement, le blâme, la critique à mon propre sujet ou au sujet de l'autre".

Entretien réalisé en juin 2017