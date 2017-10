Écouter ou être écouté, une qualité d'être

Communiquer, ou alors faire connaître faire savoir signaler transmettre déclarer signifier informer. Parmi tous les synonymes du verbe communiquer, "écouter" ne figure pas. Et pourtant, l'écoute est la clé d'une conversation réussie. "Écouter c'est savoir se taire", observe François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de Panorama, qui consacre un dossier ce mois-ci à l'écoute. Se taire, ce n'est pas qu'observer le silence, c'est faire de la place à la parole de l'autre.



"Dès la petite enfance on apprend aux enfants à écouter, mais jamais à être écouté"

communiquer, communier

Dans un monde hyperconnecté, "l'écoute ne va pas de soi", constate François-Xavier Maigre. Du latin "communicare", communiquer signifie mettre en commun, partager. Étymologiquement, le terme "communication" a la même racine que le mot "communion". Dans la tradition chrétienne, l'écoute est même un thème central. Et on peut considérer que la Bible ne parle que de ça: la façon dont les hommes écoutent (ou pas) la parole de Dieu.

écouter OU être écouté?

Ne pas être écouté, ou se sentir écouté - ce qui n'est pas tout à fait la même chose - c'est certainement l'un des maux dont on souffre le plus dans notre société. "En consultation la question arrive toujours", témoigne le Dr Alain Braconnier. Ce pourquoi il publie "On ne m'écoute pas!" (éd. Odile Jacob): "Les gens ne savent pas comment se faire écouter."

Être écouté, c'est difficile car cela implique de faire un travail sur soi. Et d'apprendre à se faire écouter. "Dès la petite enfance on apprend aux enfants à écouter, mais jamais à être écouté." Le psychiatre propose de différencier le fait d'être entendu dans ce que l'on ressent, qui est très fort, et d'être compris. Entre les deux, être écouté dépend de la capacité à faire passer ses sentiments. Si bien que pour être écouté il faut d'abord savoir écouter: se demander qui est l'autre? Est-ce le bon moment pour lui parler?



L'art de la parole, l'art de rassembler

Oser prendre la parole c'est un combat, souvent intime, personnel. C'est même de l'ordre de la thérapie, soutient l'avocat Bertrand Périer, que l'on pu voir dans le documentaire "A voix haute" de Stéphane de Freitas (diffusé sur France 2 en 2016 puis au cinéma en mars 2017). Il forme les participants au concours Eloquentia à l'art oratoire et publie "La parole est un sport de combat" (éd. JC Lattès). "L'avocat est d'abord un écoutant", affirme-t-il. Dans ce film on le voit interpeller ainsi l'auditoire: "La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble."

