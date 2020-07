Eduquer et enseigner, pourquoi, comment ?

Avec Gilles LE DUC, professeur de philosophie au lycée Montplaisir à VALENCE et formateur pour adultes à l’Institut de Formation et de Développement (IFD) de GRENOBLE.

Avant de partir en vacances, nous explorons ces deux concepts : éduquer et enseigner, à la lumière de quelques philosophes et théoricien depuis l'antiquité greque mais aussi à travers l'expérience de Gilles Leduc, notre invité, en situation d'enseignement dans notre monde contemporain.