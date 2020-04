Éloge de l'interdépendance (3/4) Au sein du couple, apprendre à s'ajuster

En période de confinement, le couple peut être mis à rude épreuve. C'est parfois en effet autour des habitudes du quotidien que se cristallisent des tensions. Comment aller au-delà des désaccords au sein du couple ? Que faut-il attendre de l'autre ? Réponses de Rébecca Shankland, auteure avec Christophe André, de l'ouvrage "Ces liens qui nous font vivre - Éloge de l'interdépendance" (éd. Odile Jacob).



Quand on n'est pas d'accord

Les deux tiers des conflits sont insolubles au sein du couple, selon le chercheur américain John Gottman, spécialiste des divorces et de la stabilité du couple. Une information qui ne doit pas décourager les couples, bien au contraire : il est utile de prendre conscience que l'on ne pourra pas agir sur des points de désaccord. Toute la question est de savoir si on va réussir à faire d'un problème quelque chose de positif. Et considérer que deux points de vue opposés peuvent être complémentaires.

La pratique de pleine conscience, la psychologie positive, la gratitude... Il existe un grand nombre de méthodes de développement personnel qui peuvent aider le couple à ne pas s'attarder sur les points d'achoppement, à repérer les points où on est en accord et à encourager une plus grande flexibilité dans la relation.



Ne pas avoir peur de se laisser influencer par l'autre

Quand, au sein du couple les deux conjoints campent sur leurs positions, cela peut aussi signifier une peur. "Le conjoint se sent menacé sur son identité", observe Rébecca Shankland. Avec Christophe André, elle encourage à "se réjouir de l'influence que l'autre peut avoir sur soi" et à considérer comme une chance de découvrir un point de vue différent.