En quoi les autres nous font du bien?

Pour être soigné, se nourrir ou se vêtir... dans bien des domaines de la vie, nous sommes dépendants les uns des autres. Mais n'est-ce pas là une vision sinon matérialiste du moins plutôt négative des relations humaines ? Rébecca Shankland et Christophe André, auteurs de "Ces liens qui nous font vivre - Éloge de l'interdépendance" (éd. Odile Jacob), inversent notre regard. Ils nous parlent d'interdépendance positive. Une façon d'attirer notre attention sur les effets positifs de la dépendance à l'autre.



Une autarcie ilusoire

Dans une société qui permet à la plupart des individus d'avoir un travail, de posséder un compte en banque, un appartement, une voiture, bref d'être autonome, il est tentant de croire que l'on n'a pas besoin des autres. "On croit que tout ce que l'on réussit dans la vie finalement c'est essentiellement dû à notre propre compétence, notre motivation."

Or, croire que l'on peut vivre en autarcie n'est pas sans conséquence, nous dit Rébecca Shankland. "À force de vouoir tout assumer seul", les risques de burn out augmentent. Les formes d'épuisement lié au stress peuvent notamment concerner les parents. Le burn out parental augment les risques de négligence et de maltraitance augmentent de 30%.



L'interdépendance positive

Rébecca Shankland et Christophe André évoquent le concept d'interdépendance positive : une façon de "mettre en évidence ce qui permet à une relation d'être mutuellement bénéfique". Et de dire que cette dépendance peut nous rendre heureux.