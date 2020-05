« L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante. »

C’est une phrase de Ruldolph Dreikurs, psychiatre autrichien.

L’encouragement est au cœur de chaque outil de la Discipline Positive. Il est essentiel à l’épanouissement harmonieux de nos enfants.



D’ailleurs, un enfant qui a un comportement inapproprié est un enfant découragé. Lorsque l’enfant se sent encouragé, les comportements inappropriés disparaissent. Reste à savoir comment encourager son enfant…



Chaque suggestion partagée dans « La minute Discipline Positive » sur RCF Sarthe a pour objectif d’aider les enfants à se sentir encouragés et à développer les compétences socio-émotionnelles qui leur permettront de se sentir capables.

Quels que soit les outils que vous utilisez, assurez-vous que vous prenez bien le temps de connecter avant d’essayer quelque chose pour corriger, enseigner. Connecter avec son enfant est une façon d’être dans l’encouragement.



De plus, les enfants se sentent encouragés quand l’on comprend et respecte leur point de vue.

Pour cela, exprimons ce que l’on comprend de leurs pensées et leurs ressentis.

Montrons de l’empathie, sans excuser pour autant.

On peut alors partager avec lui un moment où l’on a ressenti la même chose, où l’on a agi de façon similaire.

C’est ensuite au tour du parent de partager son point de vue. Les enfants nous écoutent APRÈS s’être sentis écoutés.

Puis se centrer sur la recherche de solutions avec son enfant. Si on a suivi ces étapes, l’enfant sera plus enclin à coopérer.



Encourager, c’est insuffler du courage, de la force. Encourager, c’est porter son regard sur ce qui a fonctionné, sur les efforts et les progrès. Encourager son enfant, c’est l’aider à ce que LUI porte son regard sur ses efforts et ses progrès afin qu’il puisse devenir autonome, qu’il se sente capable, qu’il s’autorise à être lui-même, indépendant de l’approbation des autres.

Un enfant encouragé est un enfant qui pense : « Je suis capable de, je peux participer, je peux avoir de l’influence sur ce qui m’arrive et sur la manière de réagir à ce qui m’arrive. »