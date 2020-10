Entourer ses proches victimes d'un burn-out

Accepter la maladie

"Plus la maladie est prise en charge à ses débuts, plus la guérison sera rapide" explique Anne-Sophie Vives, fondatrice et présidente de l’association Les Burn’ettes, venant en aide aux femmes victimes de burn-out. Une bonne prise en charge est essentielle, et pour l’effectuer, le malade doit tenter de sortir rapidement de la phase dite de déni, phase où les personnes souhaitent parfois reprendre leur activité professionnelle le plus rapidement possible, notamment par sentiment de culpabilité. "Le burn-out est l’expression d’un dysfonctionnement sociétal et institutionnel, mais sa guérison passe à travers une démarche personnelle et une acceptation de la maladie" développe Anne-Sophie Vives.



Identifier les symptômes et les causes

Les signaux de cette la maladie sont multiples et s’expriment de différentes manières selon les personnes. Bien que la dépression en soit un signe et non une nécessité absolue, un état anxio-dépressif est un indicateur très important de la maladie. Il est aussi primordial de ne pas confondre les causes avec les conséquences pour espérer un rétablissement complet en se concentrant sur les problèmes déclencheurs de la maladie. C’est ce que propose Jean-Baptiste van den Hove grâce à l'association Au temps pour toi, un lieu calme et bienveillant, non médicalisé, qu’il définit comme un "environnement familial de substitution sans voir toutefois le regard inquiet que peut poser un proche sur le malade, le renvoyant à son état de fragilité et d’échec".



Un long parcours de guérison

La guérison est un long parcours de reconstruction mentale et physique, et ce combat peut être mené plusieurs fois : "il y a statistiquement environ 50 % de rechutes, et ces rechutes interviennent souvent chez des personnes qui n’ont pas eu le temps ou ne l’ont pas pris, de trouver les causes racines de ce qu’elles étaient en train de vivre" déplore Jean-Baptiste van den Hove. Ce rétablissement s’effectue donc dans le temps, avec un bon accompagnement psychologique, une écoute et un soutien, tout en se recentrant sur soi. La réinsertion professionnelle n’arrive qu’après une guérison complète et dure en moyenne deux ans.