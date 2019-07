Entrez dans la gratitude!

"Comment entrer dans la GRATITUDE", c'est le thème que nous explorons avec Emmanuelle Bosvet et Sophie Passot, conseillères conjugales et familiales du Cabinet Raphaël.

Ce thème est valable en toutes saisons et à tout moment. Nous allons voir comme l’esprit de gratitude peut être bienfaisant dans nos vies personnelles, nos vies de couple et nos vies de famille.

Qu’est-ce que ce mot ? Il vient du latin gratia qui veut dire merci et qu’on retrouve en espagnol et en italien gratias, gratie. Les mots « merci » et les mots « reconnaissance » sont donc en quelque sorte indissociables du mot gratitude. Ils conduisent à la JOIE.

De façon basique, la gratitude c’est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.

Souvent en entretien, nous proposons aux personnes de faire un « cahier de gratitude », un carnet sur lequel noter chaque jour au moins trois raisons de « dire merci », c’est très puissant ! Et si on ne le fait pas par écrit, le faire le soir dans son lit avant de s’endormir. En général, on en trouve vite plus de trois.

Re-connaître ainsi les mille dons du quotidien nous fait entrer dans la JOIE, dans l’émerveillement et éloigne la tristesse, la jalousie de ce que les autres ont et que je n’ai pas, la lourdeur, la pesanteur du quotidien.

Pascal Ide nous dit dans son ouvrage "Puissance de la gratitude": "Celui qui vit dans la reconnaissance renouvelle en permanence son énergie à se donner à son tour gratuitement. La gratitude rend amour pour amour."

La gratitude c’est passer du dû au don… « si tu m’aimes, tu me dois ça ! » à « parce que je t’aime, je te remercie pour cela !»

Nous l’éprouvons quand nous réalisons la saveur de ce que nous vivons ou recevons.

Exemples au cinéma : le film les Pépites ou Mistral Gagnant dans lesquels on voit des personnes, surtout des enfants, vivant la pauvreté, la maladie, de grandes difficultés etc… disant merci, se réjouissant des petits bonheurs quotidiens.

Pratiquer la gratitude détourne l’attention du moi, la dirige davantage vers les autres et ce qu’ils nous procurent. Cela permet de se décentrer : une attitude qui non seulement nous soulage de la pression que nous nous mettons à force d’attention à nous-même, mais qui nous fait également entrer plus en relation avec monde et les autres.

Pour le croyant, la gratitude se relie à la Louange. Merci Dieu pour la Vie. Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’Il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. Maïtre Eckart.

Cultiver consciencieusement mon sentiment de gratitude n'est pas une recette magique bien évidemment. Ce qui est probable est que plus nous nous serons entraînés à la gratitude dans des périodes de vie pas trop douloureuses, plus nous aurons musclé notre capacité à y rester dans les moments plus difficiles à vivre.

Exprimer sa gratitude, c’est se fondre dans le grand bain de l’humanité, c’est accepter et s’inscrire avec joie dans la transmission. Comme un acteur monté sur scène pour remercier à l’infini un césar dont on l’honore, lorsque nous faisons preuve de gratitude, nous constatons ce qui, en nous, « ne dépend pas de nous » : et l’humilité vient remplacer la vanité.

Merci tout particulièrement à Pascal Ide dont le livre « Puissance de la Gratitude, vers la vraie Joie » a inspiré largement notre travail.

Terminons avec la sagesse de Sénèque :" L’un doit oublier à l’instant ce qu’il a donné, l’autre n’oublier jamais ce qu’il a reçu. "