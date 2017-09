Et si on ralentissait! [1/2] Comment faire quand tout s'accélère?

Le temps après lequel on court, Gilles Vernet, ancien trader, le connaît bien. En 2001, quand il apprend que sa mère a une maladie incurable il décide de changer de vie. Il devient instituteur et écrit pour la télévision. Il réalise le film documentaire, "Tout s'accélère" (sorti en avril 2016). S'il a pris du recul sur sa vie d'avant, il s'est aussi rendu compte qu'il continue à courir après le temps. Mieux, que ce sentiment est partagé par la plupart de nos contemporains. Ce dont il témoigne dans son livre "Tout s'accélère!" (éd. Eyrolles), où il propose des solutions pour savourer le temps qui passe.



Sous l'effet de "la pression financière liée à la mondialisation de l'économie dérégulée et connectée", nous subissons en permanence la pression du temps

Sortir de la spirale du stress et de l'adrénaline

On ne s'en rend pas forcément compte, mais selon l'ancien trader, on est "en permanence dans cet état de stress, qui génère l'adrénaline et qui fait qu'on s'habitue à vivre comme ça". Adrénaline qui procure le sentiment grisant d'être efficace et puissant. Quand il était trader, Gilles Vernet "brûlait comme un fil incandescent, galvanisé par l'énergie du succès", comme il l'écrit. Avec cette sensation "aberrante d'être le maître du monde".

Aux Etats-Unis on les appelle "adrenaline junkies". Un terme issu des sports extrêmes pour désigner cette addiction aux sensations fortes. Les symptômes, accélération de la respirationn, augmentation de la fréquence cardiaque, sécrétion de glucose, ont les mêmes effets qu'une drogue.

prendre le temps de respirer

Insomnie, mal de dos, hypertension, burn out, suicide. Sous l'effet de "la pression financière liée à la mondialisation de l'économie dérégulée et connectée", nous subissons en permanence la pression du temps. Comment ne plus se sentir oppressé par le temps qui passe? Peut-on vivre sereinement dans un monde chronophage? Parmi les cadres qu'il connaît, "rares sont ceux aujourd'hui que je trouve sereins", observe Gilles Vernet.

Pour sortir de ce schéma stress-manque de temps-adrénaline, il faut s'aménager "des pauses psychiques." Des moments à soi, tels que le monde d'aujourd'hui, si on ne le décide pas soi-même, ne nous donne pas.