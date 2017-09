Et si on ralentissait! [2/2] Comment faire de son temps un allié et (vraiment) en gagner?

Du lave-linge à la voiture sans chauffeur, en passant par internet, pourquoi avons-nous toujours cette impression de manquer de temps alors que les machines nous en font gagner? "Tout s'accélère", et Gilles Vernet n'est pas le seul à en faire l'expérience. Ancien trader reconverti en instituteur à mi-temps, il est aussi documentariste, auteur de "Tout s'accélère" (sorti en avril 2016) et du livre du même nom (éd. Eyrolles). Le déclic? Il l'a eu avec cette phrase de Sénèque: "On remet la vie à plus tard et pendant ce temps, elle s'en va" ("Lettres à Lucilius").



Privilégier ces activitées qui nous font revenir à une temporalité un peu plus sereine

plus on gagne de temps plus on en manque

C'est quoi le problème avec le temps qui passe et après lequel on court? "Si tout ce temps gagné grâce aux machines, explique Gilles Vernet, nous cherchons à l'utiliser pour faire davantage dans le temps, là on entre dans cette logique de lutte contre le temps." Au lieu de vouloir toujours faire plus, l'instituteur conseille d'utiliser le temps gagné pour "se poser sur un banc, réfléchir ou cuisiner..." Bref de s'adonner à ces activités "qui nous font revenir à une temporalité un peu plus sereine".

prendre du temps... avec sa famille

"L'amour ça prend du temps." C'est peut-être même le b.-a. ba de l'amour! Qu'on le veuille ou non, il est nécessaire de consacrer du temps à son conjoint et à ses enfants. "Il faut préserver du temps pour l'amour, c'est vraiment très important de le garder en tête", conseille Gilles Vernet. Trop évident pour être dit? Mais alors pourquoi passe tout ce temps (24 heures par semaine pour les 16-30 ans, selon certaines études) sur les écrans? Jeux vidéo, réseaux sociaux ou films en streaming, est-ce plus important que l'amour que l'on porte à ses proches?