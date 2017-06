ÃŠtre Ã©coutÃ© Ã§a s'apprend - Choisir le bon moment et la bonne personne

"Comment se fait-il que mon enfant, mon ami, mon mari, mon patron, ne sait pas m'écouter?" Réponse du psy: "Oui, mais savez-vous vous faire entendre?" Jacques Chancel visait juste quand il disait que "le vrai pauvre, le grand déshérité, est celui que personne n'écoute". À l'heure où smartphones et tablettes sont omniprésents, sait-on écouter l'autre? Et a-t-on le sentiment d'être écouté? Alain Braconnier, vient de publier "On ne m'écoute pas!" (éd. Odile Jacob). Il nous donne des conseils pour arriver à être écouté.



Savoir être écouté c'est aussi choisir le bon moment, le bon lieu pour s'exprimer

Pour être écouté, écouter l'autre

"Pour savoir être écouté, il faut d'abord écouter l'autre." Parce que, nous dit le psychiatre, c'est en écoutant l'autre que l'on découvre qui il est. Est-il fatigué? Préoccupé? Attentif à vous? Savoir cela perment de savoir comment s'adresser à lui. Savoir être écouté c'est aussi choisir le bon moment, le bon lieu pour s'exprimer.



Une question de respect

"On voit bien que quand on a écouté l'autre, on peut lui dire de nous écouter à son tour." Installer un rapport d'empathie, cela est aussi une question de respect. "Être respecté c'est un apport humain important dans la vie", estime le Dr. Alain Braconnier.

Et si on ne nous écoute pas...

Être écouté fait du bien. Ne pas être écouté met en situation d'angoisse, de solitude et de colère. "L'enfant, dès sa naissance, pleure pas seulement parce qu'il a faim mais parce qu'il a besoin d'un contact physique qui va le rassurer." Et ça, ça reste toute la vie, nous dit le psy!