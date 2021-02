Être surdoué et amoureux : comment ça marche ?

Monique de Kermadec est psychologue, psychanalyste et auteur de huit ouvrages dont "Le surdoué et l'amour" publié aux éditions Albin Michel. Nourrie de son expérience de clinicienne, son livre offre aux surdoués les outils nécessaires pour prendre confiance en eux, se construire, s'aimer davantage et réussir à aimer l'autre. La quête amoureuse, peut souvent s'avérer complexe pour les surdoués. Peut-on être heureux en amour et surdoué ?

Monique de Kermadec est au micro d'Anne Laure Drouard-Chanel dans ce nouvel épisode de Voyage Intérieur.

Un autre rapport au monde

Monique de Kermadec rappelle que les surdoués se distinguent des autres par "leur rapport au monde" qui peut se résumer par trois caractéristiques clés : intensité, complexité et urgence à agir. Trois thèmes qui peuvent se révéler problématiques dans le champ amoureux. L'empathie et la sensibilité dont font preuve les surdoués peuvent séduire au premier abord avant de devenir difficile à porter pour l'autre car un peu trop excessives. Pour Monique de Kermadec, il faut "qu'ils apprennent à gérer leurs émotions avec l'autre, à mettre des sous-titres pour permettre à l'autre de comprendre et de ne pas se sentir menacé par ce "trop" qui ne leur est pas familier."

En quête d'un amour intense

Les surdoués étant très sensibles ont besoin de faire confiance à l'autre et lui demande de répondre à certaines attentes, vitales pour leur bien-être. L'intensité est le maître mot d'une relation chez les surdoués. Lorsque ces derniers parlent de leurs relations "ils évoquent cette frustration qu'ils peuvent ressentir lorsqu'après s'être exprimé l'autre ne répond pas avec l'intensité, ne répond pas avec l'empathie qu'ils attendaient." Ils ont à la fois besoin d'être stimulés intellectuellement mais également qu'on respecte leur indépendance. La quête d'intensité permanente dans la relation, parfois difficile à suivre pour le ou la partenaire, peut amener à certains échecs amoureux. Toutefois, il ne faut pas faire de généralité.



La communication dans le couple

Les surdoués ont souvent la grande qualité de savoir manier les mots, de convaincre leur auditoire et d'aimer interagir. On pourrait croire qu'ils ont une facilité de communication, ce qui est le cas dans leur vie sociale mais qui n'est pas toujours vrai dans leurs relations amoureuses. Face à un partenaire qui n'a pas les mêmes références en termes de communication on peut se retrouver "submergé ou incompris, submergé parce qu'un en dit trop et on n'a pas l'habitude d'entendre tout cela, ou incompris parce qu'on en dit trop et que l'autre ne semble pas réagir, ne semble pas avoir les bons mots."

"Il faut laisser du temps libre aux surdoués. On sait qu'ils en ont besoin, nous en avons tous besoin, mais les surdoués peut-être plus que les autres. Dans cette espace de solitude on se ressource, on prend le temps de ressentir, de penser, on redevient créatif, on n'est à nouveau en contact avec soi-même, on n'est plus dans cette stimulation permanente."