Etudiants à bout de souffle ?

On observe de plus en plus de troubles anxieux ou dépressifs chez nos étudiants contraints de suivre les enseignements à distance alors même que les conditions ne sont pas toujours réunies pour que tout se passe bien. C'est difficile aussi pour le corps enseignant. Nous allons ainsi réinterroger le sens de la transmission, de l'éducation, de l'émancipation à l'heure des transformations provoquées par ces contraintes !