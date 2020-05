Chers auditeurs,



Nos enfants ont-ils l’impression d’être importants pour nous ? Avons-nous des étincelles dans les yeux lorsque nous les regardons, comme quand ils étaient tout-petits ?



Je vous invite à montrer à vos enfants qu’ils sont importants pour vous et à être attentif aux marques d’amour. Il existe différentes façons de témoigner de notre amour. Gary Chapman parle de 5 langages de l’amour. Voici les 5 langages de l’amour qu’il identifie :



- Les paroles valorisantes, plutôt que les critiques et les reproches.

Alfred Adler, psychiatre autrichien, prescrivait aux parents un encouragement par jour à leur enfant.

De même, disons souvent à notre enfant « JE T’AIME ». Quand nous sommes fiers de lui, mais aussi quand nous le croisons dans un couloir, quand il commence à s’agiter, après s’être fâché… « L’amour n’est pas une récompense, c’est un carburant » nous dit Isabelle Filliozat.

On peut également écrire notre amour dans une lettre ou simplement sur un Post-it collé sur son oreiller…



- Les moments de qualité. Pensons à planifier des temps dédiés, des temps d’exclusivité pour chaque enfant, sans sollicitation extérieure. Découvrons ce qui les intéresse et partageons leur enthousiasme.



- Les cadeaux : offerts de temps en temps et à bon escient, les cadeaux peuvent contribuer à la satisfaction des besoins affectifs de l’enfant.



- Les services rendus, même si nous rendons déjà service quotidiennement à nos enfants. Choisissons un service qui ne nous enchante pas particulièrement mais qui revêt de l’importance pour eux. Et exprimons-leur notre amour à cette occasion.



- Le contact physique : les bisous, les câlins…. On a tendance à câliner nos tout-petits mais quand ils grandissent, nos marques d’affection diminuent parfois. Le contact physique, sous des formes appropriées, est un moyen efficace de remplir le réservoir émotionnel de nos enfants.



Gary Chapman nous invite à exprimer notre amour dans ces 5 sens et à repérer celui que chaque enfant comprend le mieux.



Pour finir aujourd’hui, un petit exercice : interrompre ce que l’on est en train de faire et se centrer sur son enfant comme s’il était notre seule priorité.

Notre regard s’éclaire-t-il lorsque notre enfant entre dans la pièce ?





---------------------------------------------

Sources :

- « Les langages de l’amour » de Gary Chapman aux Editions Farel

- 52 cartes Outils Discipline Positive aux éditions du Toucan

- « Les 50 règles d’or de l’éducation positive » de Bénédicte Péribère et Solenne Roland-Riché (formatrices en Discipline Positive) aux éditions Les mini Larousse