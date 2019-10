DEHLINGER Elisabeth

Elisabeth Dehlinger, artiste plasticienne, exerce le métier d’art thérapeute sur Valence. Cette approche thérapeutique révèle un potentiel, un élan de vie qui tend à nous ramener vers notre identité profonde lorsque nous nous sentons éclatés de toutes parts à travers les sollicitations diverses de nos vies. Il s'agit de contacter ce qui va bien en soi afin de le fortifier. Elle a crée les ateliers Philozart qu’elle anime dans les médiathèques et les écoles, un espace expérimentale qui permet d’affiner son regard et sa pensée, donner du sens. Elle développe aujourd’hui dans son travail, l’écopsychologie, qui nous questionne sur notre relation à la nature et les dégâts que nous lui infligeons, en écho à notre propre nature. Elle est convaincue que le travail de connaissance de soi est essentiel, qu’il nous ouvre à un sentiment de coresponsabilité face aux défis de l’humanité et de notre bien commun, la terre. « Commencer par soi, mais non finir par soi » écrivait Martin Buber. Elisabeth Dehlinger intervient également en tant que formatrice, auprès de professionnels de la relation d’aide, du social qui veulent acquérir des outils de médiation artistique, de gestion du stress pour leur public ou encore pour des groupes constitués, association, institution, CE d’entreprise, qui souhaitent apporter des espaces de ressourcements et de bien être pour leurs salariés. Pour en savoir plus, consultez http://elisabeth-dehlinger.blogspot.fr