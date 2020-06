Famille, enfer ou paradis ?

Selon Sartre, l'enfer c'est les autres. Que voulait-il dire exactement ? Que se passe-t-il si nous nous laissons vampiriser par les jugements d'autrui ? Où est la limite entre ce qui est positif pour nous critiquer intelligemment et ce qui nous lacère ? Les modèles familiaux sont multiples et leur seule vocation devrait être de nous rendre heureux et nous permettre de grandir dans l'harmonie avec...nous mêmes.