François : "J'ai été guéri de l'alcoolisme"

François nous témoigne que seul à vouloir combattre, on est ultra vulnérable, que le seigneur n’enlève pas les épreuves, il aide à les traverser

Et plus important que la guérison, ce sont les signes qu’il faut voir. Cela a transformé sa vie de famille, ses relations avec ses enfants

C’est à l’Age de 25 ans que "l’oiseau alcool" a commencé à faire son nid, à raison de 4 à 5 soirées par semaine,

Le rythme de travail soutenu par l’alcool, provoque un sérieux burn out ; le verdict du médecin tombe : « une seule voie possible : l’arrêt total de l’alcool », autant dire un sevrage immédiat, total et définitif.

10 fois par jour, il a ce refrain « je vais y arriver, je vais y arriver »

Un 19 décembre 2013 , tout bascule ……